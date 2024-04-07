Tokyo'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun Çiyoda bölgesindeki Başbakanlık Konutu (Kantei) önünde İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.
Japon sivil toplum kuruluşları üyeleri ile Müslüman ülkelerin Tokyo'da yaşayan vatandaşları, Çiyoda'nın Nagataço semtindeki Kantei yerleşkesi önünde buluştu.
Cadde boyunca kordon oluşturan göstericiler, "Ateşkes hemen", "Terörist İsrail", "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Gazze'de soykırımı durdur" sloganları attı.
Gazze'ye yönelik İsrail'in yoğun saldırılarını protesto eden göstericiler, Filistin ve Japonya bayrakları taşıdı.
"Japonya halkı Filistin halkıyla beraber" pankartlarının açıldığı gösteride protestocular Japon firmalara, İsrailli firmalar ile işbirliklerini durdurması çağrısı yaptı.