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Filenin Sultanları, Japonya'ya 3-2 mağlup oldu

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Milletler Ligi'nin ilk maçında Antalya'da Japonya'yı ağırlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, altın sete taşımayı başardığı karşılaşmada rakibine 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Filenin Sultanları'nın 22 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

Dünya 1 numarası ve son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, sezonu Antalya'da açtı. Milliler, ilk maçta karşılaştığı Japonya'ya 3-2 kaybetti.

FİLENİN SULTANLARI SONUNU GETİREMEDİ

Karşılaşmanın ilk setini 25-23 geride kapatan Filenin Sultanları, ikinci seti ise 25-21 skorla kaybetti. İnanılmaz bir mücadeleye sahne olan üçüncü sette rakibine üstünlük kuran A Milli Kadın Voleybol Takımımız 25-23'lük skorla seti kazanırken, 25-20'lik üstünlük kurduğumuz 4. setin ardından karar setine gidildi.Karar setine iyi başlayan Filenin Sultanları, sonunu getiremedi ve 15-11'lik skorla seti ve maçı kaybetti.

22 maçlık seri bitti! Filenin Sultanları, Japonya'ya 3-2 mağlup oldu

22 MAÇLIK SERİ BİTTİ

Bu sonuçla birlikte A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 22 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Filenin Sultanları, son yenilgisini 28 Haziran 2023'te yine Japonya'ya karşı almıştı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Filenin Sultanları Voleybol Antalya Japonya Türkiye Spor Haberler

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