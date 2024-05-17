Üye Girişi
Haberler

Kapadokya Uluslararası Masa Tenisi Müsabakası Sonuçlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de düzenlenen Kapadokya Uluslararası Masa Tenisi Müsabakası, final karşılaşmalarıyla sona erdi. 24 ülkeden 106 sporcunun katıldığı organizasyonda birincilikleri Japonya, Fransa ve Hindistan'dan sporcular kazandı.

Nevşehir'de düzenlenen Kapadokya Uluslararası Masa Tenisi Müsabakası, final karşılaşmalarıyla sona erdi.

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) ile Türkiye Masa Tenisi Federasyonu iş birliğinde, 24 ülkeden 106 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda sporcular, birinci olabilmek için mücadele etti.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Salonu'nda, 13 Mayıs'ta başlayan karşılaşmalar, çeşitli kategorilerdeki final müsabakalarıyla tamamlandı.

Bireysel kategoride erkeklerde Japonya'dan Yuta Tanaka, kadınlarda ise aynı ülkeden Satsuki Odo birinciliği elde etti.

Çift erkeklerde Fransa'dan Florian Bourrassaud ve Esteban Dorr, çift kadınlarda ise Japonya'dan Honoka Hashimoto ve Hitomi Sato ilk sırada yer aldı.

Karışık çiftlerde de Hindistan'dan Akash Pal ve Poymantee Baisya birinciliğe ulaştı.

Müsabakaların sonunda düzenlenen törende, dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Spor

Hindistan Kapadokya Nevşehir Japonya Fransa Spor Spor Güncel Haberler

Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı

Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı

 Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden skandal karar! AK Parti İl Başkanı'nı ziyaret eden Avrupa Şampiyonu Sude Nur Çakır'ın sözleşmesi feshedildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden skandal karar! AK Parti İl Başkanı'nı ziyaret eden Avrupa Şampiyonu Sude Nur Çakır'ın sözleşmesi feshedildi

 Pazarcılıktan su örgütü yöneticiliğine! Çapkanlar'ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi

Pazarcılıktan su örgütü yöneticiliğine! Çapkanlar'ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi

 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title