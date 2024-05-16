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Japonya, Bulgaristan'ı 3-0 Yendi

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Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Japonya, Bulgaristan'ı 3-0 yendi. Japonya, Milletler Ligi'nde 2'de 2 yaparak galibiyet serisini sürdürdü.

Salon: Antalya

Hakemler: Sonja Simonovska (Karadağ), Vladimir Simonovic (İsviçre)

Bulgaristan : Yordanova, Saykova, Dudova, Paskova, Krivoshiyska, Barakova (Pashkuleva, Becheva, Rachkovska, Todorova, Stoyanova, Guncheva)

Japonya : Iwasaki, Ishikawa, Watanabe, Hayashi, Koga, Yamada (Kojima, Kurogo)

Setler: 13-25, 15-25, 15-25

Süre: 64 dakika (23, 20, 21)

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Japonya, Bulgaristan'ı 3-0 yendi.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi (VNL) organizasyonunun Antalya etabındaki ilk hafta mücadelesinde Japonya ile Bulgaristan karşılaştı.

Karşılaşmadan 3-0 üstünlükle ayrılan Japonya, Milletler Ligi'nde 2'de 2 yaptı. İlk maçında dün A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı 3-2 mağlup eden Japonya, yarın saat 14.00'te Almanya ile karşı karşıya gelecek.

İlk maçında Hollanda'yı 3-0 yenen Bulgaristan ise üçüncü maçını yarın saat 20.00'de İtalya ile oynayacak.

Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda bugünün son maçında ise "Filenin Sultanları", Hollanda ile saat 20.00'de karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

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