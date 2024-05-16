Japonya, Bulgaristan'ı 3-0 Yendi
Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Japonya, Bulgaristan'ı 3-0 yendi. Japonya, Milletler Ligi'nde 2'de 2 yaparak galibiyet serisini sürdürdü.
Salon: Antalya
Hakemler: Sonja Simonovska (Karadağ), Vladimir Simonovic (İsviçre)
Bulgaristan : Yordanova, Saykova, Dudova, Paskova, Krivoshiyska, Barakova (Pashkuleva, Becheva, Rachkovska, Todorova, Stoyanova, Guncheva)
Japonya : Iwasaki, Ishikawa, Watanabe, Hayashi, Koga, Yamada (Kojima, Kurogo)
Setler: 13-25, 15-25, 15-25
Süre: 64 dakika (23, 20, 21)
Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Japonya, Bulgaristan'ı 3-0 yendi.
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi (VNL) organizasyonunun Antalya etabındaki ilk hafta mücadelesinde Japonya ile Bulgaristan karşılaştı.
Karşılaşmadan 3-0 üstünlükle ayrılan Japonya, Milletler Ligi'nde 2'de 2 yaptı. İlk maçında dün A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı 3-2 mağlup eden Japonya, yarın saat 14.00'te Almanya ile karşı karşıya gelecek.
İlk maçında Hollanda'yı 3-0 yenen Bulgaristan ise üçüncü maçını yarın saat 20.00'de İtalya ile oynayacak.
Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda bugünün son maçında ise "Filenin Sultanları", Hollanda ile saat 20.00'de karşılaşacak.