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Japonya, Almanya'yı 3-0 Yendi

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Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Japonya, Almanya'yı 3-0 yendi. Japonya, Milletler Ligi'nde 3'te 3 yaparak üstünlüğünü sürdürdü.

Salon: Antalya

Hakemler: Angela Grass (Brezilya), Sonja Simonovska (Karadağ)

Japonya : Iwasaki, Ishikawa, Watanabe, Hayashi, Koga, Yamada (Kojima, Kurogo, Fukudome, Airi, Araki)

Almanya : Alsmeier, Weitzel, Drewniok, Stigrot, Schölzel, Kastner (Pogany, Stautz, Kindermann, Strubbe, Straube, Cekulaev)

Setler: 25-21, 25-15, 25-22

Süre: 71 dakika (22, 21, 28)

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Japonya, Almanya'yı 3-0 yendi.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi (VNL) organizasyonunun Antalya etabındaki ilk hafta mücadelesinde Japonya ile Almanya karşılaştı.

Karşılaşmadan 3-0 üstünlükle ayrılan Japonya, Milletler Ligi'nde 3'te 3 yaptı. İlk maçında 15 Mayıs'ta "Filenin Sultanları"nı 3-2, ikinci mücadelesinde dün Bulgaristan'ı 3-0 mağlup eden Japonya, VNL'nin Antalya etabındaki dördüncü ve son maçında 19 Mayıs Pazar günü Polonya ile karşılaşacak.

Milletler Ligi'ndeki ilk maçında 15 Mayıs'ta Fransa'yı 3-0 yenen, dünkü karşılaşmada İtalya'ya 3-1 mağlup olan Almanya, Antalya etabındaki dördüncü ve son maçına 19 Mayıs Pazar günü Hollanda karşısında çıkacak.

Kaynak: AA / Spor

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