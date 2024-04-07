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Max Verstappen Japonya Grand Prix'sini Kazandı

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Formula 1'de Japonya Grand Prix'sini Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Formula 1'de sezonun 4. yarışı Japonya'da yapıldı. Japonya Grand Prix'si, 5 bin 807 metre uzunluğundaki Suzuka Uluslararası Yarış Pisti'nde 53 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Yarışa pole pozisyonunda başlayan Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen 1: 54: 23.566 derecesiyle bitiş çizgisini ilk geçen pilot oldu. Verstappen bu sonuçla kariyerinin 57. zaferini kazandı.

Verstappen'in ardından takım arkadaşı Meksikalı sürücü Sergio Perez ikinci, Ferrari'den İspanyol pilot Carlos Sainz da üçüncü oldu. Yarışın en hızlı turunu ise 1: 33.706 derecesiyle Max Verstappen yaptı.

Starttan sonra Daniel Ricciardo ile Alexander Albon yaşadıkları kazadan dolayı yarışı tamamlayamadı. Zhou Guanyu da yarışı bitiremedi.

Sezonun 5. yarışı olan Çin Grand Prix'si, iki hafta sonra gerçekleştirilecek.

Japonya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar sıralaması ilk 5'i şöyle:

Pilotlar

1 - Max Verstappen (Hollanda): 77 puan

2 - Sergio Perez (Meksika): 64 puan

3 - Charles Leclerc (Monako): 59 puan

4 - Carlos Sainz (İspanya): 55 puan

5 - Lando Norris (Büyük Britanya): 37 puan

Takımlar

1 - Red Bull: 141 puan

2 - Ferrari: 120 puan

3 - McLaren: 69 puan

4 - Mercedes: 34 puan

5 - Aston Martin: 33 puan - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Max Verstappen Formula 1 Hollanda Japonya Pilot Spor Güncel Haberler

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