Metaplanet, Bitcoin'i Rezerv Varlık Olarak Benimsedi

Japonya'nın ekonomik krizine yanıt olarak Tokyo merkezli Metaplanet Inc, stratejik bir hamleyle Bitcoin'i rezerv varlık olarak kabul etti. Şirket, yüksek devlet borcu ve negatif faiz oranlarının yarattığı ekonomik baskılara karşı bu dijital varlığın değerini bir korunak olarak görüyor.

Japonya Ekonomisine Bitcoin ile Stratejik Yanıt

Tokyo merkezli kripto yatırım ve danışmanlık kuruluşu Metaplanet Inc., Japonya'nın karşı karşıya olduğu ekonomik zorluklara yanıt olarak lider kripto para birimi Bitcoin'i stratejik rezerv varlık olarak kabul ettiğini duyurdu.

Firma, gün içinde yaptığı açıklamada Japonya'nın yüksek devlet borcu, uzun süreli negatif reel faiz oranları ve sonuç olarak zayıflayan yen nedeniyle yaşanan ekonomik baskılara doğrudan bir cevap olarak bu adımı attığını belirtti. Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, Japonya şu anda yüzde 254,6 ile gelişmiş ülkeler arasında en yüksek devlet borcu/GSYİH oranına sahiptir. Son haberlere göre bu durum, hükümetin faiz oranlarını Mart ayında yükseltme kararına rağmen, Japon yeninin geçtiğimiz ay 34 yılın en düşük düzeyine düşmesine neden oldu.

Metaplanet, Bitcoin'in, fiat para birimlerine kıyasla değerini koruyan bir "egemen olmayan değer deposu" olarak avantajlarını vurguladı. Şirket, "Bitcoin'in para politikası 2140 yılına kadar net bir şekilde belirlenmiş olup, bu özelliğiyle hem parasal metallerden hem de merkeziyetçi geliştirici ekipler tarafından yönetilen diğer kripto projelerinden ayrılıyor." ifadelerini kullandı. Şirket açıklamalarında ayrıca Bitcoin arzının sadece 21 milyon ile sınırlı olacağını hatırlattı.

Son olarak Metaplanet'in Bitcoin rezervlerini genişletmek amacıyla sermaye piyasalarındaki çeşitli araçlardan faydalanmayı planladığını ekledi. Verilere göre şirketin 10 Mayıs itibarıyla elinde 117,7 BTC (yaklaşık 7,2 milyon dolar değerinde) bulunuyor.