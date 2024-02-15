Japonya'daki Sakurajima Yanardağı patladı mı? Japonya'nın güneyindeki Kagoşima Körfezi'nde bulunan Sakurajima Yanardağı'nda meydana gelen patlama sonucunda küller 5 bin metre yükseldi. Patlama sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki binalarda da hasar tespit edilmedi.

JAPONYA'DAKİ SAKURAJIMA YANARDAĞI PATLADI MI?

The Japan Times'ın haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin güneyinde bulunan Sakurajima yanardağı'ndaki patlama sonrası küllerin 5 bin metre kadar yükseldiğini bildirdi. Patlamanın ardından ölen ya da yaralanan olmadığı, çevrede bulunan binalarda da herhangi bir hasar tespit edilmediği bilgisi paylaşıldı.