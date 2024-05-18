Muhammet Khalvandi Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı
Muhammet Khalvandi, Japonya'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda erkekler cirit atma F57 kategorisinde 49,80 metrelik atışıyla gümüş madalya kazandı.
Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Muhammet Khalvandi, erkekler cirit atma F57 kategorisinde gümüş madalya kazandı.
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Japonya'nın Kobe kentindeki organizasyonda yarışan Muhammet, 49,80 metrelik atışıyla 2'nciliği elde etti.