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Almanya, Fransa'yı 3-0 Yendi

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Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) birinci haftasının Antalya etabında oynanan maçta Almanya, Fransa'yı 3-0 yendi. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda günün diğer maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Japonya saat 20.00'de karşılaşacak. Organizasyonun Antalya etabında kadınların ilk hafta mücadeleleri, 19 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Salon: Antalya

Hakemler: Ziling Wang (Çin), Erdal Akıncı

Fransa: Stojiljkovic, Bah, Elouga, Gicquel, Schalk, Sylves (Giardino, Ndiaye, Andela, Rotar, Bernard)

Almanya: Alsmeier, Weitzel, Kindermann, Stigrot, Cekulaev, Kastner (Pogany, Stautz)

Setler: 22-25, 14-25, 22-25

Süre: 67 dakika (21, 21, 25)

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) birinci haftasının Antalya etabında oynanan maçta Almanya, Fransa'yı 3-0 yendi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda günün diğer maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Japonya saat 20.00'de karşılaşacak.

Organizasyonun Antalya etabında kadınların ilk hafta mücadeleleri, 19 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

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