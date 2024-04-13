Tokyo'da Filistin'e Destek Gösterisi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde

İsrail'e soykırımı durdurma çağrısı yapan göstericiler, şarkı, slogan ve enstrumanlarla Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmeye çalıştı.

İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü soykırıma bir tepki de Japonya'dan geldi. Başkent Tokyo'nun en kalabalık tren istasyonlarından biri olan Shinjuku İstasyonu önünde toplanan yerli yabancı yüzlerce gösterici Gazze'ye destek gösterisi düzenledi. "Özgür Filistin", "Gazze'de soykırımı durdurun", "Acil ateşkes!" ve "Boykot, tecrit, yaptırım" sloganları atan grup, şarkı, slogan ve enstrumanlarla Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmeye çalıştı. Gösteriye katılanlardan Ari Moriwako Filistin'i desteklemek için eyleme geldiğini belirterek, "Filistin'in özgürlüğünü istiyorum" dedi. Moriwako, gürültülü bir protesto gerçekleştirerek insanların dikkatini Filistin'de yaşananlara çekmek istedikerini vurguladı. Sakura Harikawa ise, Filistinlilerle birlik olmak amacıyla gösteriye katıldığını belirterek, "Onları unutmuyoruz, yaşananları görüyoruz. Olanlara karşı sesimizi yükseltmek için buradayız. Özgürlük ve adalet için buradayız" ifadelerini kullandı. - TOKYO