İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da kuvvetli yağış bekleniyor - Haberler
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İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da kuvvetli yağış bekleniyor

AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da kuvvetli yağış bekleniyor

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

İSTANBUL (AA) - İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın doğusunda beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın akşam saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yarın öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen sağanak nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri
İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

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