İstanbul İl Seçim Kurulu'nda görev değişimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul İl Seçim Kurulu'nda görev değişimi

İstanbul İl Seçim Kurulu başkanı Ziya Bülent Öner'in emekliye ayrılmasının ardından, görevlendirilen yeni başkan Ali Ahmet Gürgül, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun gereği yemin ederek görevine başladı.

İstanbul İl Seçim Kurulu'nda görev değişimi
05.08.2020 15:41 | Son Güncelleme: 05.08.2020 16:09

İstanbul İl Seçim Kurulu başkanı Ziya Bülent Öner'in emekliye ayrılmasının ardından, görevlendirilen yeni başkan Ali Ahmet Gürgül, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun gereği yemin ederek görevine başladı.

İstanbul İl Seçim Kurulu başkanı Ziya Bülent Öner'in emekliye ayrılmasının ardından yerine İstanbul 19. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Ali Ahmet Gürgül görevlendirildi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İl Seçim Kurulu'nda yeni görevlendirmeyle ilgili yemin töreni düzenlendi.

Törene eski başkan Öner ve yeni başkan Gürgül'ün yanı sıra İl Seçim Kurulu üyeleri Naim Atan, Önder Karavaizoğlu, Bereket Toplar, Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hacı Hasan Bölükbaşı, Cumhuriyet Savcısı Aydın Şen ile AK Parti temsilcisi Mehmet Kırmızı ve CHP temsilcisi Turgay Keskin katıldı.

Emekliye ayrılan başkan Ziya Bülent Öner, veda konuşması yaparak mesleğe 1977 yılında başladığını ve aynı yıl yapılan seçimlerde sandık kurulu başkanı olarak seçim görevleri de üstlendiğini söyledi.

17 Mayıs 2019'dan beri İstanbul İl Seçim Kurulu başkanlığı görevinde olduğunu anımsatan Öner, "Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimlerinde bu unvanla görev aldım. 1 Ağustos 2020 itibariyle yaş haddi nedeniyle emekli olmam sonucu seçim görevlerim sona ermiştir. İl başkanlığı görevini değerli meslektaşım Ahmet Gürgül'e devretmekten büyük mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Başkan Ali Ahmet Gürgül, "Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak verilmesi için görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim" şeklinde yemin ederek, görevine başladı.

Törenin ardından yeni başkan Gürgül, emekliye ayrılan başkan Öner'e çiçek ve plaket takdim ederek, teşekkürlerini iletti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim 3. Sayfa
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı Magazin
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika: Bakan Soylu'nun 'en yoğun' diyerek duyurduğu korona denetiminin detayları yayınlanan genelgede belli oldu Güncel
Son Dakika: Bakan Soylu'nun "en yoğun" diyerek duyurduğu korona denetiminin detayları yayınlanan genelgede belli...
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak Ekonomi
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih...
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu Ekonomi
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor Ekonomi
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
İstanbul'da koronavirüs testi artık evde ya da iş yerlerinde yapılabilecek
İstanbul'da koronavirüs testi artık evde ya da iş yerlerinde yapılabilecek
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
Mert Hakan Yandaş, 'Limitsiz' paylaşımıyla TFF'nin F.Bahçe'ye verdiği harcama limitine gönderme yaptı
Mert Hakan Yandaş, "Limitsiz" paylaşımıyla TFF'nin F.Bahçe'ye verdiği harcama limitine gönderme yaptı
MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu
MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Aklı olan altınını bozdurmasın
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Aklı olan altınını bozdurmasın
Beyrut'u yerle bir eden patlayıcılar Rus iş adamına ait çıktı
Beyrut'u yerle bir eden patlayıcılar Rus iş adamına ait çıktı
Kayısının başkenti Malatya'da hasat sona eriyor
Kayısının başkenti Malatya'da hasat sona eriyor
Polis, 'pizza siparişi' ile şiddet ihbarı yapan kadını kurtardı
Polis, 'pizza siparişi' ile şiddet ihbarı yapan kadını kurtardı
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı
Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler
Beyrut'u kana bulayan patlama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye sahra hastanesi kurulacak
Beyrut'u kana bulayan patlama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye sahra hastanesi kurulacak
BBC muhabiri, Beyrut'u yerle bir eden patlamaya canlı yayında yakalandı
BBC muhabiri, Beyrut'u yerle bir eden patlamaya canlı yayında yakalandı
Edirneli romanlar, ciğerin vazgeçilmezi olan acı biberi oynayarak hasat ediyor
Edirneli romanlar, ciğerin vazgeçilmezi olan acı biberi oynayarak hasat ediyor
Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin 'Evine dön' çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen
Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen
Afyonkarahisar'da ilk hasadı yapılan fasulyenin satış fiyatı üreticisini memnun etmedi
Afyonkarahisar'da ilk hasadı yapılan fasulyenin satış fiyatı üreticisini memnun etmedi
Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı
Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı
Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi
Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi
Gündüz vakti zil zurna sarhoş olup ortalığı birbirine kattılar
Gündüz vakti zil zurna sarhoş olup ortalığı birbirine kattılar
Galatasaray, eski kaptanı Arda Turan ile anlaşmaya vardı
Galatasaray, eski kaptanı Arda Turan ile anlaşmaya vardı
Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor
Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Mustafa Destici Bülent Bostanoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Beyonce Beren Saat Coşkun Sabah
Spor Beto Okan Buruk Mehmet Topal Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Beyrut Lübnan Patlama
Şu an buradasınız: İstanbul İl Seçim Kurulu'nda görev değişimi - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 16:57:57. #1.14#
title