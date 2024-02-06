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Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili yayın yasağı kararı alındı

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RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Çağlayan Adliyesi'nde gerçekleşen terör saldırısına ilişkin yayın yasağı kararı alındığını duyurdu.

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Çağlayan Adliyesi'nde terör saldırısına ilişkin yayın yasağı kararı alındığını açıkladı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul 1'inci Sulh Ceza Hakimliği, Çağlayan Adliyesi'ndeki terörist saldırıya ilişkin olarak yayın yasağı kararı almıştır. Yayıncılarımızın alınan kararı hassasiyetle uygulamaları gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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