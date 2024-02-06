İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Çağlayan Adliyesi'ndeki Terör Saldırısını Lanetledi

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik DHKP-C terör örgütünce gerçekleştirilen saldırı girişimini lanetliyoruz. Yaralanan polislerimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Terörü ve arkasındaki güçleri bertaraf etmek için mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimizin yanındayız" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde yaşanan terör saldırısına ilişkin, X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Zorlu'nun paylaşımı şöyle:

"Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik DHKP-C terör örgütünce gerçekleştirilen saldırı girişimini lanetliyoruz. Yaralanan polislerimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Terörü ve arkasındaki güçleri bertaraf etmek için mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimizin yanındayız."