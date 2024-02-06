İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde Saldırı Girişimi: 2 Saldırgan Ölü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bugün saat 11.46'da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur. 1'i kadın 1'i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3'ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki meydanda bugün saat 11.46'da silahlı saldırı meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bugün saat 11.46'da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur. 1'i kadın 1'i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3'ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz."