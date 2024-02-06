İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde Saldırı Girişimi: 2 Saldırgan Ölü
İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yapılan saldırıda 2 saldırgan ölü ele geçirildi, 5 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polisleri tebrik ederken, yaralılara acil şifalar diledi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bugün saat 11.46'da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur. 1'i kadın 1'i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3'ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.
İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki meydanda bugün saat 11.46'da silahlı saldırı meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Bugün saat 11.46'da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur. 1'i kadın 1'i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3'ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz."