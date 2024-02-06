İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde Terör Saldırısı Girişimi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir. Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde yaşanan terör saldırısına ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir. Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir. Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirilirken, 3'ü polis 3'ü vatandaşımız olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."