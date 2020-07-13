İSTANBUL'DA 400 POLİSLE UYUŞTURUCU OPERASYONU, 75 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
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İSTANBUL'DA 400 POLİSLE UYUŞTURUCU OPERASYONU, 75 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde 400 polisle yaptığı operasyonda uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 75 şüpheliyi gözaltına aldıİstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde...

İSTANBUL'DA 400 POLİSLE UYUŞTURUCU OPERASYONU, 75 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
13.07.2020 06:57 | Son Güncelleme: 13.07.2020 07:13

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde 400 polisle yaptığı operasyonda uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 75 şüpheliyi gözaltına aldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde zehir tacirlerine yönelik Bağcılar başta olmak üzere 6 ilçede eş zamanlı operasyon yaptı. 400 polisin katıldığı operasyonda şüphelilere ait 62 adrese baskın yapıldı. Narkotik ekipleri, özel hareket timlerinin de desteğiyle yaptıkları eş zamanlı baskınlarda hakkında yakalama kararı bulunan 94 şüpheliden 75'ini gözaltına alırken, şüphelilere ait adreslerde arama yaptı. Aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

EVDE YOK DENİLSE DE YAKALANDI 

Operasyon kapsamında narkotik ekipleri, özel harekat timleri eşliğinde Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde iki katlı bir binaya baskın yaptı. Polis, girdiği adreste yaşayanlardan aranan kişinin evde olmadığı cevabını aldı. Ancak, binanın ikinci katında yapılan aramada şüpheli kişi yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik ekipleri adreste arama yaparken özel harekat timleri de sokakta güvenlik önlemi aldı. Arama işleminin ardından yakalanan kişi polis aracına bindirilerek emniyete götürüldü. 

Kaynak: DHA

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