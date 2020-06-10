Isparta'da domuzun saldırdığı kişi yaralandı
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Isparta'da domuzun saldırdığı kişi yaralandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bahçesine giren domuzun saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Isparta'da domuzun saldırdığı kişi yaralandı
10.06.2020 21:13 | Son Güncelleme: 10.06.2020 21:42

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bahçesine giren domuzun saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Hasan Yılmaz (48), Yalvaç ilçesine bağlı Yağcılar köyünde, oğlu ile sulamaya gittiği bahçesinde domuz olduğunu fark etti.

Bunun üzerine evine gelerek av tüfeğini alan Yılmaz, bahçeye döndüğü sırada domuzun saldırısına uğradı.

Domuzu vurarak telef eden Yılmaz, saldırı sonucu ayağından yaralandı.

Oğlu Samet Yılmaz tarafından Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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