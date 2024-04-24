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Isparta'da otomobil takla attı: Anne ve kızı yaralandı

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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil takla attı ve anne ile kızı yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Isparta'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada anne ve kızı yaralandı.

Kaza, Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keçiborlu Yalvaç karayolunda seyir halinde olan Emine G. (23) idaresindeki 07 AGE 46 plakalı Fiat marka otomobil, Taşpınar mevkiinde bulunan virajı almayarak yolun sağ tarafına savruldu. Yoldan çıkarak taklalar atarak durabilen otomobilde sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan anne Keziban G. (47) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin il müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, hayati tehlikesi olduğu öğrenilen Keziban G.'nin Isparta Şehir Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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