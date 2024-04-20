Isparta'da 17 Bin Bağ Kaçak İnsan Saçı Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Yakalandı

Isparta'da 17 bin bağ kaçak insan saçı ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Isparta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, insan saçının piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce 3 iş yerine yapılan aramalarda 17 bin bağ gümrük kaçağı insan saçı ve 59 kozmetik ürünü ele geçirildi.

Olaya ilişkin şüpheliler M.A. ve S.Ş. gözaltına alındı.