Isparta'da 17 Bin Bağ Kaçak İnsan Saçı Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Yakalandı
Isparta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, insan saçının piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerce 3 iş yerine yapılan aramalarda 17 bin bağ gümrük kaçağı insan saçı ve 59 kozmetik ürünü ele geçirildi. Olaya ilişkin şüpheliler M.A. ve S.Ş. gözaltına alındı.
Isparta'da 17 bin bağ kaçak insan saçı ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Isparta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, insan saçının piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce 3 iş yerine yapılan aramalarda 17 bin bağ gümrük kaçağı insan saçı ve 59 kozmetik ürünü ele geçirildi.
Olaya ilişkin şüpheliler M.A. ve S.Ş. gözaltına alındı.