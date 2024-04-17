Burdur-Isparta Karayolunda Kaza: 1 Yaralı

Burdur- Isparta karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin kontrolden çıkarak takla atıp refüje devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza 16.10 sıralarında Burdur Isparta karayolu Sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Isparta istikametinden Burdur istikametine gelen Hakan C. idaresindeki 15 SH 340 plakalı Fiat marka otomobil kavşağa sanayi kavşağına geldiği esnada kırmızı ışıkta durmak isterken kontrolden çıkarak takla atıp refüje devrildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hafif yaralanan Hakan C. ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil ise çeki yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - BURDUR