Isparta'da askeri helikopter zorunlu iniş yaptı

Isparta'dan havalanan askeri helikopter, Burdur Gölü kenarına acil iniş yaptı. Yağ kaçağı nedeniyle acil inişe geçen helikopterde bulunan 5 mürettebat tahliye edildi.

GÖL KENARINA İNDİ

Kara Havacılık Okul Komutanlığına ait UH-1 tipi helikopter Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Ardıçlı Köyünün 2 kilometre güneyi, Burdur gölü kıyı çizgisine yakın noktaya acil iniş yaptı. İniş yapan helikopterin çevresinde kısa sürede güvenlik önlemi alındı. Teknik ekip ve jandarma ekipleri gelerek, arıza nedeniyle zorunlu iniş yapan helikoptere göl kenarındaki arazide müdahale etti.

YARALANAN OLMADI

Helikopterde bulunan 5 personelde herhangi bir yaralanmanın olmadığı ve helikopterde herhangi bir hasarın bulunmadığı öğrenildi. Personelin helikopterden tahliyesi sağlandı.