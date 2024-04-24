Üye Girişi
Haberler

Isparta'da bir bağ evinde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta Eğirdir yolu üzerinde bulunan bir bağ evinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev kullanılamaz hale geldi.

Isparta'da bir bağ evinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Isparta Eğirdir yolu üzerinde bulunan bağ evinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Hasan Yüksel'e ait olduğu öğrenilen evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Bağ evinden dumanlar yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bahçe kısmına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Meydana gelen yangında şans eseri yaralı olmadığı öğrenilirken, bağ evinin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Eğirdir Isparta 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor kim elendi? 24 Nisan Çarşamba Survivor'da kim elendi? Survivor eleme adayları kim? 24 Nisan Çarşamba Survivor potada kimler var? #129300 Kaç öğretmen atanacak? Atanacak öğretmen sayısı belli oldu mu? Bakan Tekin duyurdu Survivor kim kazandı? 24 Nisan Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! Görümce nerede çekildi? Görümce filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Görümce hangi il ve ilçede çekildi? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! Görümce filmi konusu nedir? Görümce filmi oyuncuları ve Görümce özeti! Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 157. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! 24 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 24-25 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title