Isparta'da bir bağ evinde çıkan yangın söndürüldü

Isparta'da bir bağ evinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Isparta Eğirdir yolu üzerinde bulunan bağ evinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Hasan Yüksel'e ait olduğu öğrenilen evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Bağ evinden dumanlar yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bahçe kısmına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Meydana gelen yangında şans eseri yaralı olmadığı öğrenilirken, bağ evinin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. - ISPARTA