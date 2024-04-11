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Isparta'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

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Isparta'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan Galip K. adliyeye sevk edildi.

Olay, gece saatlerinde Gülistan Mahallesi 139 Cadde üzerinde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galip K. ile Mehmet Çuhadar (39) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından Galip K., Mehmet Çuhadar'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çuhadar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınan gece kulübü, emniyet şeridi ile kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Mehmet Çuhadar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olay sonrası gözaltına alınan Galip K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Isparta Olaylar Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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