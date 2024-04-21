Isparta 32 Spor İnegölspor ile berabere kaldı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 36. haftasında Isparta 32 Spor, sahasında İnegölspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Cemal Kızılateş ve Serhat Baştan gol attı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 36. haftasında Isparta 32 Spor, sahasında karşılaştığı İnegölspor ile 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Murat Kasap, Çağrıcan Pazarcıklı, Akın Karabacak
Isparta 32 Spor: Alp Tutar, Samet Karakoç, Yiğithan Güveli, Eyüpcan Delibalta, Gökmen Aydoğdu (Ayberk Kaygısız dk. 83), Abdulkerim Canlı, Mustafa Diler (Caner Koca dk. 66), Cemal Kızılateş, Alim Harlak (Muhlis İstemi dk. 66), Ömer Çiçek (Fırat Aras dk. 61), Mehmet Küçükdurmuş
İnegölspor: Yüksel Egemen Yaylı, Muhammet Berkay Tekke (Umut Doğdu dk. 60), Furkan Özyapı, Serhat Baştan, Eren Emre Aydın, Kadir Turhan, Orhan Aktaş, Yusuf Talum, Uğur Utlu, Erkan Arda Çağdaş (Samed Karakoç dk. 70), Ömer Gür (Berat Tosun dk. 83)
Goller: Cemal Kızılateş (dk. 21) (Isparta32spor) Serhat Baştan (dk. 90) (İnegölspor)
Sarı kart: Abdülkerim Canlı (Isparta 32 Spor) - ISPARTA