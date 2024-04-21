Üye Girişi
Haberler

Isparta 32 Spor İnegölspor ile berabere kaldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 36. haftasında Isparta 32 Spor, sahasında İnegölspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Cemal Kızılateş ve Serhat Baştan gol attı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 36. haftasında Isparta 32 Spor, sahasında karşılaştığı İnegölspor ile 1-1 berabere kaldı.

Hakemler: Murat Kasap, Çağrıcan Pazarcıklı, Akın Karabacak

Isparta 32 Spor: Alp Tutar, Samet Karakoç, Yiğithan Güveli, Eyüpcan Delibalta, Gökmen Aydoğdu (Ayberk Kaygısız dk. 83), Abdulkerim Canlı, Mustafa Diler (Caner Koca dk. 66), Cemal Kızılateş, Alim Harlak (Muhlis İstemi dk. 66), Ömer Çiçek (Fırat Aras dk. 61), Mehmet Küçükdurmuş

İnegölspor: Yüksel Egemen Yaylı, Muhammet Berkay Tekke (Umut Doğdu dk. 60), Furkan Özyapı, Serhat Baştan, Eren Emre Aydın, Kadir Turhan, Orhan Aktaş, Yusuf Talum, Uğur Utlu, Erkan Arda Çağdaş (Samed Karakoç dk. 70), Ömer Gür (Berat Tosun dk. 83)

Goller: Cemal Kızılateş (dk. 21) (Isparta32spor) Serhat Baştan (dk. 90) (İnegölspor)

Sarı kart: Abdülkerim Canlı (Isparta 32 Spor) - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Serhat Baştan İnegölspor Isparta Spor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

GALATASARAY- PENDİKSPOR CANLI İZLE! Galatasaray- Pendikspor maçı nereden, nasıl izlenir? Galatasaray- Pendikspor canlı yayın linki! Şevval Sam'ın sevgilisi kim? Şevval Şam'ın reklamcı sevgilisi kimdir? En iyi PlayStation 5 oyunları neler? PLAYSTATION 5 oyun önerileri ne? 23 NİSAN otobüsler ücretsiz mi? 23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz olacak mı? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI yarı final maçları ne zaman? ZTK maçları ne zaman oynanacak? ALES/1 Soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Survivor Birleşme Partisi ne zaman? Survivor'da takımlar karışacak mı? Yeni bölüm ne zaman? GİRESUNSPOR – SAKARYASPOR CANLI: Giresunspor – Sakaryaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Giresunspor Sakaryaspor canlı yayın linki! GENÇLERBİRLIĞİ – ERZURUMSPOR CANLI: Gençlerbirliği – Erzurumspor maçı nereden, nasıl izlenir? Gençlerbirliği Erzurumspor canlı yayın linki! 23 NİSAN'DA KARGOLAR AÇIK MI? 23 Nisan'da kargolar çalışıyor mu? BAŞAKŞEHİR- RİZESPOR MAÇI Maç kaç kaç bitti? Maçı kim kazandı? Maç özeti! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 21 Nisan! 22 NİSAN okullar tatil mi? 22 Nisan'da okullar tatil olacak mı? Tokat deprem mi oldu? SON DAKİKA az önce Tokat'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 21 Nisan Tokat depremi! GALATASARAY- PENDİKSPOR MAÇI İZLE! Galatasaray- Pendikspor maçı kaçta? Canlı izleme linki
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title