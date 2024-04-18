Isparta'da Öğretmenin Heimlich Manevrasıyla Öğrenci Kurtarıldı

Isparta'da boğazına şeker kaçan ilkokul öğrencisi Heimlich manevrası ile kurtaran öğretmen Özlem Kara, "Heimlich manevrası yaptım ve cismin çıktığını gördük ikimizde rahat bir nefes aldık. Hayat kurtarmak çok mutluluk verici" dedi.

Olay, Hafız İbrahim Demiralay İlkokulunda meydana geldi. Okulun koridorunda nöbet tutan öğretmen Özlem Kara, ikinci sınıf öğrencisinin aniden nefes alamadığını ve nefes borusuna şeker kaçtığını fark etti. Heimlich manevrası uygulayan Kara, öğrencisini kurtardı. O anlar okulun koridorunda bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde öğretmenin nöbet tuttuğu esnada bir öğrencinin nefes alamadığını fark ettiği ve Heimlich manevrası uygulayarak kurtardığı anlar yer aldı. Öte yandan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

5 yıldır Hafız İbrahim Demiralay İlkokulunda öğretmenlik yaptığını belirten Özlem Kara, "Nöbetçiydim. Bir anda birkaç öğrencinin sesine döndün ve yanlarına gittiğimde bir öğrencinin boğazına bir cisim takıldığını fark ettim. Kontrolümü yaptıktan sonra baktım soluk borusu tıkanmış ve nefes alamıyordu. Hemen Heimlich manevrası yaptım ve cismin çıktığını gördük ikimizde rahat bir nefes aldık. Hayat kurtarmak çok mutluluk verici" dedi.

İki hafta önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere yönelik verilen ilk yardım kursunda eğitim aldığını belirten Kara, "Sakin olup manevrayı uygulamamda aldığım eğitimin etkisi çok büyük oldu. Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Isparta'da şu ana kadar 3 bin 200 öğretmen ilk yardım eğitimi aldı

Özlem Kara'yı Milli Eğitim Müdürlüğü binasında ağırlayarak tebriklerini ileten İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, öğrenciye geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Milli Eğitim Bakanlığının vermiş olduğu ilk yardım eğitimi hakkında bilgiler veren Baydur, "Milli Eğitim Bakanlığımızın uzun yıllardır tüm öğretmenlerimizin üzerine özellikle kurguladığı bir ilk yardım eğitimi çalışmasının aslında bir neticesini yaşamış ve görmüş olduk. Öğrencimizin yaşadığı bu olay talihsiz ve üzücü bir hadise ama öğretmenlerimizin böyle bir konuya hazır olarak müdahale edebildiğini görmek bizim için de sevindirici bir mesele oldu. Isparta merkezimizde bulunan Hafız İbrahim Demiralay okulumuzda ikinci sınıf öğrencimiz boğazına bir cisim kaçması neticesinde bir problem yaşadı. Özlem Kara öğretmenimiz kendisini tam yerinde ve zamanında bir müdahaleyle bu konuyu sağlıklı ve güzel bir şekilde neticelendirmiş oldu. Ben öğretmenimize hem eğitime katılımından, eğitim esnasındaki dikkat ve özverisinden ve müdahale esnasındaki doğru yaklaşımından dolayı teşekkür ediyorum ve kendisini tebrik ediyorum. Isparta'da 6 bine kadar öğretmenimiz var yaklaşık şu ana kadar 3 bin 200 öğretmenimiz ilk yardım merkezimizde bu eğitimde tamamlamış oldular. Zaman zaman alınan eğitimlerine yine hatırlatıcı eğitimleri devam etmekle birlikte diğer öğretmenlerimiz de eğitimleri hızlı bir şekilde tamamlayarak bütün öğretmenlerimiz bu ilk yardım bilgisi ve becerisine sahip olmuş olacaklar" şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Müdürlüğü İlk Yardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü Şahide Yılmaz Bardakçı ise, ilk yardım eğitim merkezinin 2018 yılından itibaren il merkezi ve ilçelerde öğretmenler, öğrenciler ve velilere yönelik ilk yardım eğitimleri düzenlediğini belirterek, "Öğretmenlerimize iki günlük teorik ve uygulamalı eğitim yaparak ilk yardım uygulamaları konusunda beceri kazanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Isparta'da yüzde elli öğretmenimize ilk yardım eğitimi verdik amacımız tüm öğretmen öğretmenlerimizin eğitim alması. Böyle güzel bir haber bizi onurlandırdı, gururlandırdı. Özlem hocamıza da teşekkür ederiz. İlk yardım hayat kurtarır" açıklamalarında bulundu. - ISPARTA