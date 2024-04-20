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Isparta'da Minibüs Kazası: 1 Ölü, 8 Yaralı

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Isparta'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si çocuk 8 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Isparta'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs takla attı. Kazada 1 kişi öldü, 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, Eğirdir- Isparta karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevinçbey köyünden Isparta istikametine seyir halinde olan M.T. (53) hakimiyetindeki 34 GVZ 987 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü ve minibüste yolcu olarak bulunan Y.T.(49), S.T. (20), Ç.P.D. (9), M.D. (31), G.D. (29), İ.D. (7), G.H.T. (22) ve Melek Demiraslan (64) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Demiraslan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan Y.T.'nin Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesine İ.D.'nin ise Isparta Şehir Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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