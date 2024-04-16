Isparta'da Kaçak Avcılıkta Kullanılan 600 Metre Fanyalı Ağ Ele Geçirildi

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde ekipler tarafından yapılan su ürünleri denetiminde kaçak avcılıkta kullanılan 600 metre fanyalı ağ ele geçirildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Eğirdir Gölü'nde 15 Nisan tarihinde Eğirdir İlçe Tarım Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri tarafından kaçak avcılıkla mücadele çerçevesinde denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetim sonucunda kaçak yollarla Eğirdir Gölü'ne atılmış 600 metre fanyalı ağ ele geçirildi. Ekipler tarafından ağa el konularak, ağ içerisinden çıkan canlı su ürünleri göle bırakıldı.

Ekipler, kaçak avcılıkla mücadelenin devam edeceğini bildirdi. - ISPARTA