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Isparta'da otomobil alt geçide devrildi, 2 kişi yaralandı

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Isparta'da otomobilin alt geçide devrilmesi sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Murat B'nin (45) kullandığı 32 HE 009 plakalı otomobil, Davraz Mahallesi Miryokefalon Kavşağı'ndaki alt geçide devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Zeliha B, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Murat B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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