Isparta'da Park Halindeki Otomobil Kısa Devre Nedeniyle Yandı

Isparta'da park halindeki otomobil elektrik kontağında meydana gelen kısa devre nedeniyle yandı.

Yangın, dün gece saatlerinde 111 cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hülya B.'ye ait 52 HT 880 plakalı otomobil park halinde iken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Ekipler tarafından yapılan ilk incelemede yangının elektrik kontağında meydana gelen kısa devre sebebiyle çıktığı belirlendi. - ISPARTA