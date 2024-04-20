Isparta'da Kaçakçılık Operasyonu: 17 Bin Bağ Gümrük Kaçağı İnsan Saçı Ele Geçirildi

Isparta'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada 17 bin bağ gümrük kaçağı insan saçı ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Isparta İl merkezinde bulunan 3 iş yerinde yapılan aramalar neticesinde güncel piyasa değeri oldukça yüksek olan 17 bin bağ gümrük kaçağı insan saçı ile 59 adet kozmetik ürün ele geçirildi. Olayla ilgili M.A ve S.Ş isimli şüpheli şahıslar hakkında 5607 SKM suçundan gerekli işlem başlatıldı. - ANTALYA