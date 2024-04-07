Isparta'da Kaçak Avcılıkta Kullanılan 200 Metre Uzatma Ağı Ele Geçirildi

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde ekipler tarafından yapılan su ürünleri denetiminde kaçak avcılıkta kullanılan 200 metre uzatma ağı ele geçirildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 3 Nisan tarihinde Eğirdir İlçe Tarım Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Eğirdir Gölü Gelendost Kemer şeridinde yapılan denetim sonucunda kaçak avcılıkta kullanılan 200 metre uzatma ağı ele geçirildi. Ekipler tarafından ağa el konularak, ağ içerisinden çıkan canlı su ürünleri göle bırakıldı. - ISPARTA