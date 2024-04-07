Isparta 32 Spor, Erzincanspor ile berabere kaldı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 34. haftasında Isparta 32 Spor, sahasında Erzincanspor ile 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Yakup Özhan, Ali Uğurtan Demirtaş, Ali Gün
Isparta 32 Spor: Berk Balaban, Gürkan Başkan, Yiğithan Güveli, Fırat Aras (Efe Can Saçıkara dk. 90), Samet Karakoç, Mustafa Diler (Gökmen Aydoğdu dk. 46), Cemal Kızılateş, Abdulkerim Canlı, Muhlis İstemi (Berat Satılmış dk. 78), Alim Harlak (Ömer Çiçek dk. 90+4), Mehmet Küçükdurmuş (Zeki Mert Saki dk. 90+4)
24 Erzincanspor: Hüseyin Koç, Enes Yılmaz, Kamil İçer, Gençer Cansev, İlker Günaslan, Ali Altınöz (Özkan Yiğiter dk. 58), Furkan Işıkdemir (Gökhan Payal dk. 86), Çınar Tarhan, Oğuz Han Aynaoğlu (Adem Metin Türk dk. 59), Ziya Alkurt (Hasan Kaya dk. 46), Muhammed Enes Yılmaz (İbrahim Yılmaz dk. 86)
Goller: Mehmet Küçükdurmuş (dk. 49) (Isparta 32 Spor) Ziya Alkurt (dk. 44) (24 Erzincanspor)
Sarı kartlar: Yiğithan Güveli (Isparta 32 Spor) Hasan Kaya (24 Erzincanspor) - ISPARTA