Isparta'da uyuşturucu ticareti yapan şahıs yakalandı

Isparta'da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs kaçmaya çalıştığı esnada ekipler tarafından yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan M.Ş. isimli şahıs saklandığı ikamet tespit edildi. Kaçmaya çalışan şahıs ekipler tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA