Üye Girişi
Haberler

Isparta'da uyuşturucu ticareti yapan şahıs yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs kaçmaya çalıştığı esnada ekipler tarafından yakalandı.

Isparta'da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs kaçmaya çalıştığı esnada ekipler tarafından yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan M.Ş. isimli şahıs saklandığı ikamet tespit edildi. Kaçmaya çalışan şahıs ekipler tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Isparta Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sarı kod uyarısı nedir? İşte MGM Sarı kod uyarısının anlamı Yalı Çapkını 67. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Arka Sokaklar 671. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Ateş Kuşları 52. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kara Ağaç Destanı 9. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 19-20 Nisan Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? NO Pelicans Sacramento Kings NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 19 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Miami Heat Chicago Bulls NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 19 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! 19-20 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Nisan Cuma 2024? Survivor kim kazandı? 19 Nisan Cuma Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Survivor CANLI izle! 19 Nisan Cuma TV8 Survivor HD izleme linki! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! Gaddar CANLI izle! Fox TV Gaddar 13. Bölüm tek parça HD izle 19 Nisan Cuma! Kızılcık Şerbeti 59. Bölüm Canlı İzle! Show TV'de Neler Oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title