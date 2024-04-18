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Isparta'da Şeker Kaçan Öğrenci Heimlich Manevrası ile Kurtarıldı

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Isparta'da bir ilkokul öğrencisi, boğazına şeker kaçması sonucu nefes alamaz hale geldi. Öğretmenin Heimlich manevrasıyla öğrenci kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Isparta'da boğazına şeker kaçan ilkokul öğrencisi Heimlich manevrası ile kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Hafız İbrahim Demiralay İlkokulunda meydana geldi. Okulun koridorunda nöbet tutan öğretmen Özlem Kara, bir öğrencisinin aniden nefes alamadığını ve nefes borusuna şeker kaçtığını fark etti. Heimlich manevrası uygulayan Kara, öğrencisini kurtardı. O anlar okulun koridorunda bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde öğretmenin nöbet tuttuğu esnada bir öğrencinin nefes alamadığını fark ettiği ve Heimlich manevrası uygulayarak kurtardığı anlar yer aldı.

Öğretmen Özlem Kara'nın 2 hafta önce Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa düzenlemiş olduğu öğretmenler için ilkyardım kursuna katıldığı ve almış olduğu eğitim sayesinde öğrencinin hayatını kurtardığı öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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