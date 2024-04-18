Isparta'da Kaçak İçki Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Isparta'nın Gönen ve Eğirdir ilçelerinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre illerden Isparta'ya kaçak içki getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Eğirdir ve Gönen ilçelerinde yapılan operasyonda 211 litre bandrolsüz içki ve 62 sahte bandrol ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.