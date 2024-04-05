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Isparta'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı

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Isparta'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Isparta'nın Yalvaç ilçesi Kaşyukarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahçeiçi Sokak'tan Hastane Caddesi'ne seyir halinde olan Hüdaverdi E. (55) idaresinde olan 32 YN 214 plakalı Tofaş marka otomobil, hastane caddesi üzerinde seyir halinde olan Hasan K.'nın (19) hakimiyetindeki 07 ADS 760 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hasan K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Isparta Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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