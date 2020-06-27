İşçi servisi ile beton mikseri çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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İşçi servisi ile beton mikseri çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde beton mikseri ile işçi servisi çarpıştı.

İşçi servisi ile beton mikseri çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
27.06.2020 10:55 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:10

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde beton mikseri ile işçi servisi çarpıştı. Kazada işçi servisinin şoförü yaşamını yitirdi. Mikser sürücüsü ve serviste bulunanlar yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza 06.30 sıralarında Saltukova beldesi Çorak köyü yol ayrımında meydana geldi. Filyos liman inşaatına işçi taşıyan Özer Pamuk idaresindeki 67 AAY 308 plakalı işçi servisi ile E.E. idaresindeki 34 DC 0219 plakalı beton mikseri çarpıştı. Kazada işçi servisinin şoförü Özer Pamuk hayatını kaybederken mikser sürücüsü E.E. ise ağır yaralandı.

Kazada serviste bulunan işçiler; Ü.T., G.S., Ş.K. ve S.Y. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri devam ederken jandarma ekiplerinin de incelemesi sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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