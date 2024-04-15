Zonguldak'ta Hastaneye Giden Kadın Kayboldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 'hastaneye gidiyorum' deyip bir daha haber alınamayan kadının bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Karadeniz Ereğli Süleymanlar Mahallesi'nde sabah saatlerinde 'hastaneye gidiyorum' diye evden ayrılan Kübra Y.'nin bulunması için arama çalışması başlatıldı. İlaç yazdırmak için evden ayrılan Kübra Y.'den haber alamayan kızı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kapıyı çilingir yardımı ile açarak eve girdi. Evde Kübra Y.'ye ait olan çanta ve cep telefonu bulundu. Kendisinden haber alınamayan Kübra Y. için arama çalışması başlatıldı. - ZONGULDAK