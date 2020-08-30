İşaret diliyle İzmir Marşı'nı okudular Serik ilçesinde Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM) işitme engelliler kursu öğretmen ve öğrencileri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla işaret diliyle İzmir Marşı'nı söyledi.

Serik ilçesinde Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM) işitme engelliler kursu öğretmen ve öğrencileri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla işaret diliyle İzmir Marşı'nı söyledi.

İşitme engelliler kurs öğretmeni Elvan Alataş ile 8 kursiyer, İzmir Marşı'nı işaret diliyle seslendirerek çektikleri videolarla klip hazırladı.

ATASEM Kurs Merkezi Birim Sorumlusu Şeyda Öztürk, yaptığı açıklamada, kurs merkezi bünyesinde bilgisayar, yabancı dil, işaret dili gibi çeşitli kurslarının bulunduğunu söyledi.

En çok etkinliğe imza attıkları kursun İşitme Engelliler İşaret Dili Kursu olduğunu belirten Öztürk, "Herkesin bildiği ancak cesaret edemediği bir kursumuzdu. İnsanlarımız dersi gördükçe, etkinlikleri yaptıkça özellikle de işaret dilini öğrendikçe taleplerimiz çoğaldı. Pandemi nedeniyle kursumuzu yarıda bırakmak zorunda kaldık. Telafi dersleri düzenledik. Türk işaret dilinde en çok mezun veren kurs merkezi olduk." diye konuştu.

Pandemi nedeniyle kursiyerleri kurs merkezine getiremedikleri için evlerinde kısa videolar çektiklerini aktaran Öztürk, "Videolar birleştikten sonra çok memnun kaldık. Umarım izleyenler de memnun kalır." dedi.

Kaynak: AA