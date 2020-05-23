Hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı
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Hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde çeşitli hırsızlık olaylarına karıştığı belirlen 6 şüpheli yakalandı.

Hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı
23.05.2020 22:04 | Son Güncelleme: 23.05.2020 22:11

Gaziantep'in Nizip ilçesinde çeşitli hırsızlık olaylarına karıştığı belirlen 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'ü adli makamlarca tutuklanırken, hırsızlık anları ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede meydana gelen çeşitli hırsızlık olaylarına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda ilçede son dönemlerde meydana gelen pek çok faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. Çalışmalar sonucu 3 evden hırsızlık ve 1 hayvan hırsızlığı olayını gerçekleştiren 6 şüpheli yakalandı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 adet çalıntı televizyon ele geçirildi.

Şahıslardan 3'ü sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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