Son dakika! GAZİANTEP'TE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak akaryakıt satışı yapıldığı saptanan bir depoya savcılık kararıyla operasyon düzenledi. Baskın yapılan depodaki aramada; bidon ve tanklar içerisinde 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Akaryakıta el koyan ekipler, ismi açıklanmayan depo sahibini gözaltına aldı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel