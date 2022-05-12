Son dakika! GAZİANTEP'TE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak akaryakıt satışı yapıldığı saptanan bir depoya savcılık kararıyla operasyon düzenledi. Baskın yapılan depodaki aramada; bidon ve tanklar içerisinde 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Akaryakıta el koyan ekipler, ismi açıklanmayan depo sahibini gözaltına aldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel