Nizip'te yıkın bina soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Nizip'te yıkın bina soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan bir bina dolayısıyla yürütülen soruşturmada 2 şüpheli yakalandı. Nizip'te yıkın bina soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan bir bina dolayısıyla yürütülen soruşturmada 2 şüpheli yakalandı. Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nizip İlçesinde deprem nedeniyle yıkılan bir binaya yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 2 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan Şüpheliler yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep Hisarcık Nizip 3. Sayfa Haberler

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