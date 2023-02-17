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Nizip'te yıkın bina soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Nizip'te yıkın bina soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan bir bina dolayısıyla yürütülen soruşturmada 2 şüpheli yakalandı.

Nizip'te yıkın bina soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan bir bina dolayısıyla yürütülen soruşturmada 2 şüpheli yakalandı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nizip İlçesinde deprem nedeniyle yıkılan bir binaya yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 2 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan Şüpheliler yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Hisarcık Nizip 3. Sayfa Haberler

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