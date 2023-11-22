Nizip'te Gümrük Kaçağı Sigara Operasyonu
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekipleri tarafından bir ev ve bir motosiklette yapılan aramada, 2 bin 14 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonda bir şahıs gözaltına alındı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekipleri tarafından bir ev ve bir motosiklette yapılan aramada, 2 bin 14 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonda bir şahıs gözaltına alındı.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir adreste ve bir motosiklette yapılan aramada, 2 bin 14 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel