Nizip'te Gümrük Kaçağı Sigara Operasyonu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekipleri tarafından bir ev ve bir motosiklette yapılan aramada, 2 bin 14 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonda bir şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekipleri tarafından bir ev ve bir motosiklette yapılan aramada, 2 bin 14 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonda bir şahıs gözaltına alındı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir adreste ve bir motosiklette yapılan aramada, 2 bin 14 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP