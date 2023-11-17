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Gaziantep'te park halindeki araçların jant ve lastiklerini çalan şüpheli yakalandı

Gaziantep merkezde ve Nizip ilçesinde park halindeki araçların lastik ve jantlarını çalan şüpheli, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelinin aracında yapılan aramada 4 lastik ve teker sökme aleti bulundu.