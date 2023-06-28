AK Parti Nizip İlçe Teşkilatı Bayramlaşma Programı Düzenledi

AK Parti Nizip ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve partililer katıldı. Milletvekili Ali Şahin, bayramların kardeşlik ve sevginin pekiştiği günler olduğunu belirterek tüm ilçe sakinlerinin bayramını kutladığını ifade etti. Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise vatandaşlara teşekkür ederek bayramın huzur ve mutluluk içinde geçmesini temenni etti.

Ak Parti Nizip ilçe teşkilatı tarafından bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Hatice Kübra Cami bahçesinde organize edilen programa, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, AK Parti Nizip İlçe Başkanı Mehmet Fatih Uzunaslan ile partililer katıldı.

Milletvekili Ali Şahin, bayramların küskünlerin aradan kalktığı, kardeşlik ve sevginin pekiştiği günler olduğunu hatırlatarak tüm ilçe sakinlerinin bayramını kutladığını belirtti.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise programa katılan vatandaşlara teşekkür ederek bayramın huzur ve mutluluk içerisinde geçmesini temenni etti.

Kurban kesim alanında temizlik çalışması

Nizip Belediyesince kurban kesimi yapılan alanlar dezenfekte edildi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yazılı açıklamasında, ilçe halkının temiz ve hijyenik bir ortamda kurbanlarını kesmelerini sağlamak adına çalışmaların sürdüğünü belirtti.

İlçe genelinde yoğun bir temizlik çalışması yapıldığını kaydeden Sarı, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz sabahın ilk ışıklarından itibaren görevlerinin başında yer alarak vatandaşlarımız için adeta seferber olmuş durumda. Devam eden çalışmalar kapsamında bir yandan kurban kesim yerleri ve çevresi dezenfekte ediliyor bir diğer diğer taraftan ise biriken ve görüntü kirliliğine meydan veren kurban atıklarının temizliği yapılıyor. Çalışmalarımız bayram süresince aksatılmadan devam edecektir."

Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan bayram mesajı

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sarı, mesajında, bayramların, sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının tazelenmesine vesile olduğunu söyledi.

Bir Kurban Bayramı'nı daha idrak etmenin mutluluğu ve heyecanı içinde olduğunu ifade eden Sarı, şunları kaydetti.

"Bayramlar bizleri aynı dinin, aynı inancın neşesinde birleştiren, iman kardeşliğinin tezahür sahneleridir. Bayramın sevincini, coşkusunu içimizde hissederek onun muştusunu gönüllerden gönüllere, evlerden evlere taşımalıyız. Evlerin canlı bayramları olan çocuklarımızı bayramın coşkusuyla tanıştırmalı, yaralı gönülleri, bitap düşmüş yürekleri onarmalı, yetimlerin, gariplerin, kimsesizlerin tebessümüyle bayramlarımızı aydınlatmalıyız. Sevinçlerin ve mutlulukların paylaştıkça artığını, üzüntüler ve acıların da paylaşıldıkça azaldığını unutmamalı, küskünlükleri ve kırgınlıkları bir kenara bırakıp kucaklaşmalı, yardımlaşma ve dayanışmayı artırarak, kardeşlik duygularımızı güçlendirmeli, bayramlarımızı günün anlam ve önemine uygun olarak yaşamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, bu güzel bayram coşkusunun kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini, hem aziz milletimiz, hem de tüm insanlık için barışa huzura ve refaha vesile olmasını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."