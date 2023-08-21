Nizip'te 22 Bin Litre Gümrük Kaçağı Akaryakıt Ele Geçirildi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yapılan operasyonda 22 bin 72 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi ve 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 22 bin 72 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı ürünlerin bulunduğu bilgisi üzerine bir iş yerine operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 22 bin 72 litre gümrük kaçağı akaryakıt, çok sayıda tanker ve yakıt pompası ele geçirildi, 2 şüpheli ise yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.