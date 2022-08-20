Gaziantep genel haberi: Bakan Bekir Bozdağ'dan Gaziantep'teki kazayla ilgili açıklama

Bakan Bekir Bozdağ'dan Gaziantep'teki kazayla ilgili açıklama

"Nizip Cumhuriyet Başsavcılığımız, 3 cumhuriyet savcısını görevlendirdi. Adli tahkikat başladı"

İSTANBUL - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gaziantep Nizip'teki kazayla ilgili yaptığı açıklamada, "Nizip Cumhuriyet Başsavcılığımız, 3 cumhuriyet savcısını görevlendirdi. Adli tahkikat başladı. Adli tahkikat olayı bütün yönleriyle hem araştıracak, hem sonuçlandıracak hem de aydınlatacaktır" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın 'Yüz Yüze 100 Gün' programı kapsamında Bayrampaşa ilçe teşkilatının programına katıldı. Bakan Bozdağ, program sonrasında Gaziantep Nizip'tek meydana gelen trafik kazasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Kazayla ilgili adli tahkikat başladı"

Kazayla ilgili adli tahkikatın başladığını söyleyen Bakan Bozdağ, "Gaziantep Nizip arasında meydana gelen trafik kazalarında maalesef pek çok vatandaşımız hayatını kaybetti, bazı vatandaşlarımız da yaralandı. Hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Nizip cumhuriyet başsavcılığımız, 3 cumhuriyet savcısını görevlendirdi. Adli tahkikat başladı. Adli tahkikat olayı bütün yönleriyle hem araştıracak, hem sonuçlandırarak hem de aydınlatacaktır. Ancak bu tahkikat giden canlarımızı yerine getirmeyecektir" dedi.

"İhlas ailesine baş sağlığı ve sabır diliyorum"

Kazada hayatını kaybeden sağlık, itfaiye ve İHA Muhabiri Muhammet Abdulkadir Esen ve Umut Yakut Tanrıöver'le ilgili konuşan Bakan Bozdağ, "Tabi kaza yerine giderken görev yapan sağlık çalışanlarımız hayatını kaybetti. Aynı şekilde itfaiye çalışanlarımızdan hayatını kaybedenler, yaralananlar olduğu gibi. Basın mensuplarımızdan da hayatını kaybedenler oldu. İHA Muhabirleri Muhammet Abdulkadir Esen ve Umut Yakut Tanrıöver'de onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. İhlas ailesine baş sağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim bir daha böylesi felaketlerle ülkemizi karşı karşıya bırakmasın inşallah" diye konuştu.