- Şahinbey'den Nizip'e yakışacak dev tesis

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi, önemli bir projeye daha imza atarak Nizip Nikah Salonları'nın temel atma törenini gerçekleştirdi.

Şahinbey Belediyesi, ilçeyi güzelleştirecek projelerin yanı sıra diğer ilçeler içinde önemli projeler gerçekleştiriyor. Şahinbey Belediyesi, Nizip ilçesinin önemli ihtiyaçları arasında yer alan Nikah Salonları yapımı için çalışmalara başlayarak salonun temel atma törenini gerçekleştirdi. Toplamda 2 bin 800 metrekare inşaat alanı üzerine yapılacak olan nikah salonu Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nin küçük bir benzeri olacak.

"Eser siyaseti yapıyoruz"

Temel atma töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye eser siyaseti anlayışını getirdiğini ifade eden AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, "İnsan ölünce eseri kalır. Bu ülkeye hizmet siyasetini getiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eser siyasetinin bir örneğini Nizip'te görüyoruz. Bu projede emeği geçen değerli Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Nizip ilçemizin ihtiyacı olan bu sosyal mekan sadece Nikah Salonu değil kültürel ve diğer etkinliklerde de kullanılabilecek bir tesis. Çok kısa bir sürede Nizip ilçemizdeki gençlerimizin ve tüm hemşerilerimizin hizmetine açılacak. Nikah Salonumuz şimdiden Nizip ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Durmak yok yola devam"

Enerji Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan vatandaşlara hizmet etmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, "20 yıldır halkımızdan aldığımız güçlü destek ile hizmet siyaseti çerçevesinde, daha konforlu, daha huzurlu hayat ortamları oluşturmak için Bakanlıklarımızla, Milletvekillerimizle ve Belediyelerimiz vesilesiyle çaba sarf etmeye devam ediyoruz. İnşallah bu şekilde 'Durmak Yok Yola Devam' diyerek çalışmaya devam edeceğiz. Böyle bir eseri Nizip İlçemize kazandırmak için çaba sarf eden Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Mehmet Tahmazoğlu efsane bir başkan"

Nizip'in jeopolitik bir yapıya sahip olduğunu ifade eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, "Nizip bir ilçe olmanın ötesinde çok güçlü ve değerli potansiyellere sahip. Nizip ülkemizin doğusuyla batısını birbirine bağlayan, aynı zamanda tarihsel ölçek olarak da Mezopotamya'nın tam merkezinde bulunan önemli bir ilçemizdir. Bu anlamda Nizip'i ihya ve imar etmek bir Belediye Başkanı ve Milletvekili için ulvi bir görevdir. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu efsane bir belediye başkanımız. Hizmetleri sadece Şahinbey ile sınırlı değil. Görev icabı farklı illere gittiğimizde orada da Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu efsanesinin esintilerini ve yankılarını duyuyoruz. Bugün bu esintilerini Nizip'te Nikah Salonu inşa ederek hayata geçiriyor. Kendisine Gaziantep'imize, Şahinbey'imize ve Nizip'imize kattığı tüm değerler için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Halkımızın emrindeyiz"

Yapılacak olan tesisin çok amaçlı olduğunu ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, "Nizip Belediye Başkanımız Mehmet Sarı ile birlikte uzun süredir üzerine çalıştığımız Nizip Nikah Salonu'nu projesinin temelini atmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu projemizi de en kısa sürede tamamlayarak Nizip halkının hizmetine sunacağız. Şahinbey Belediyesi olarak bir işe başlarken bitiş tarihini de ilk günden ilan ediyoruz. 2 bin 820 metrekare inşaat alanı üzerine yapılan nikah salonumuzu 31 Ocak 2024 tarihinde hizmete açmayı hedefliyoruz. İçerisinde 2 tane nikah salonu bulunacak olan tesisin gelin ve damat bekleme ve hazırlık odaları bulunacak. İdare, mutfak ve fuaye alanı ile çok amaçlı kullanılabilecek nikah salonu inşa ediyoruz. Bizim siyasetimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hizmet siyasetidir. Ülkemizin kalkınması için bakanlarımızla, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla ve teşkilatımızla her zaman halkımızın emrindeyiz. Tesisimizin şimdiden Nizip ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Nizip İlçesi'ne yakışır bir nikah salonu yapıldığını ifade eden Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı da destekleri için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür etti.

Yapılan Konuşmaların ardından Şahinbey Belediyesi tarafından Nizip ilçesine yaptırılacak olan Nizip Nikah Salonlarının temelleri atıldı. Düzenlenen törene AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Enerji Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Ali Şahin, Bünyamin Bozgeyik, Mesut Bozatlı, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.